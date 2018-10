Iz Mumbaja prihaja grozljiv posnetek, ob katerem vam bo zastal dih. Najstnica je med vožnjo kar naenkrat zdrsnila z vlaka, nato pa so jo sopotniki ravno v pravem času potegnili nazaj, saj je nasproti pripeljal še en vlak. Štele so stotinke, 18-letnica pa je lahko pozornim sopotnikom neskončno hvaležna, saj so ji rešili življenje. Nesreča bi se namreč lahko končala tragično.