Nič neobičajnega ni, da hočejo biti ljudje nekaj posebnega, da želijo iz povprečja, nekaj povsem drugega pa iti prek meje dobrega okusa, kar so si privoščili v lepotnem salonu, specializiranem za nohte. Na spletu so objavili posnetek, ob katerem se marsikomu dvigne želodec.Prikazuje, kako naredijo nohte v obliki nog, natančneje kosmatih nog z rdeče nalakiranimi nohtki. Na koncu z britvico pobrijejo kosmate nogice, kar da videoposnetku le še večji pridih bizarnosti.Res je, okusi so različni (in o njih se ne razpravlja) in ideja je vsekakor originalna, a vseeno ogled tistim z občutljivim želodcem odsvetujemo.