Veganka po prekrokani noči na policiji prijavila prijatelje

Na redditu je uporabnike za mnenje prosila 24-letna veganka, ki je prehranske navade spremenila pred 10 leti. »To ni nobena skrivnost in to spoštujejo vsi ljudje okoli mene – vsaj tako sem mislila.« Kot pravi, je pred kratkim na zabavi pregloboko pogledala v kozarec. Prijateljem se je zdelo zabavno in so ji za šalo ponudili piščančji medaljon. Ko je vprašala, ali je to, kar ji ponujajo, vegansko, so trdili, da je. Zdelo se ji je, da ima hrana okus po mesu, a je bila prepričana, da je to posledica opitosti.



Naslednji dan je sledil šok. Sestra ji je pokazala posnetek, ki so ga njeni prijatelji objavili na spletu. Hvalijo se, kako so jo potegnili in ji podtaknili meso. Ob vsem tem so se z nje norčevali in jo oponašali, kako joče zaradi pokojnih piščancev.



Veganka se je zdaj odločila, da bo svoje prijatelje (ki to niso več) prijavila policiji. Prepričana je, da so jo izkoristili v neprištevnem stanju, nato pa še javno ponižali, oni pa se branijo, da je šlo le za potegavščino in da pretirava.