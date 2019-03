FOTO: Ko so videli, kakšna je notranjost vile, so ostali brez besed

Na nepremičninskem trgu v Las Vegasu se je pojavila prav imenitna vila s petimi spalnicami, šestimi kopalnicami in hišo za goste. Da bo udobje stanovalcev še večje, ne manjkajo imeniten bazen, džakuzi in bogata zelenica. Vila, ki jo prodaja Stephan M-LaForge iz podjetja Berkshire Hathaway, je zelo varna gradnja, saj je odporna proti vrsto naravnih nesreč, zaščitila nas bi tudi v primeru jedrskega napada, saj je pod zemljo, obdaja pa jo debela plast jekla in betona. Torej bomo lahko konec sveta pričakali v vsem razpoložljivem udobju, obenem pa bomo lahko čofotali v bazenu, ne da bi morali uporabljati zaščitni faktor za sončenje.



Hišo obdaja 150-metrski zid, na katerem sta naslikana mesto ter razgled na gore. Človek ima občutek, da je na prostem. Tega poudarja še osvetljava, ki posnema jutro, dan in sončni zahod. Vreme je vedno jasno, na nebu je le nekaj prikupnih belih oblačkov. Trate seveda ne bo treba zalivati ne kositi. Ta nenavadna gradnja je bila postavljena v 60. letih, ko je svet trepetal pred jedrsko katastrofo. Ob ogledu fotografij bunkerja, za katerega je treba odšteti vrtoglavih 15,8 milijona evrov, si ne moremo pomagati, da se ne bi spomnili na film Ljubezen iz sanj, v katerem Brendan Fraser nastopa v vlogi moškega, ki je 35 let živel v podobnem podzemnem svetu.