Brezposelni Adam prevaral agencije in zastonj potoval

Nezaposleni britanski državljan si je močno želel potovati po svetu. Čeprav ni imel denarja, zanj to ni predstavljalo ovire. Odločil se je potovati brezplačno, in to razkošno. Adam Griffiths (27) je obiskal turistične agencije in dejal, da želi kupiti različne aranžmaje za potovanja. Ker ni imel denarja, da bi potovanja plačal, se je znašel drugače. Zaposlenim je kradel gesla in na koncu skupaj rezerviral za 44 tisoč funtov (49 tisoč evrov) potovanj.



Mladi Britanec se je s svojimi potovanji seveda moral pohvaliti in je fotografiral vse razkošne kraje, kjer je bil, fotografije pa objavil na facebooku. Med drugim je prenočil tudi v hotelu Burj Al Arab v Dubaju, ki ima celo sedem zvezdic. Do tja je letel v prvem razredu, s seboj pa je odpeljal tudi prijatelja. Na poti sta se ustavila še na Sejšelih in uživala v all inclusive paketu.



Razkošno brezplačno potovanje ni trajalo dolgo. Agencije so hitro ugotovile, da gre za prevaro, in Adam bo namesto v razkošnih hotelih naslednji dve leti in pol preživel v zaporu.