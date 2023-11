Če ga ne bi našli, bi od debelosti poginil

Krugec je v Rusiji priljubljena poslastica, podobna piščančjim ocvrtkom, včasih poleg mesa vsebuje tudi sir in je okrogle oblike. Ni naključje, da so prav po tej slastni, a ne najbolj zdravi in s kalorijami nabiti jedi poimenovali potepuškega psa, ki so ga pred tednom dni našli v kraju Nižni Novgorod.

Kuža si je ime Krugec prislužil zaradi izjemne telesne teže, ki jo srednje veliki psi, med katere sodi, skorajda ne dosežejo. Na dan, ko so ga našli, je namreč tehtal kar 100 kilogramov. Revež je bil tako debel, da se je komaj postavil na tačke. Čeprav lahko največja pasma, nemška doga, doseže tudi do 181 kg, so srednje veliki psi, med katere spada najdeni mešanec, običajno precej lažje. Ubogega debeluščka so našli prostovoljci iz društva za zaščito živali.

Skrbna nega in dieta sta že dali prve rezultate. FOTO: Sostradanie Nn

Rad se pusti čohati

Krugca so odpeljali v azil, da ga je pregledal veterinar. Izkazalo se je, da mu ne morejo narediti niti rentgenske preiskave, saj bi moral za to, da ga položijo pod napravo, shujšati najmanj za polovico. Prav toliko teže mora izgubiti, da se bo spet lahko normalno gibal.

Krugec je v oskrbi prostovoljcev na strogi dieti, dobiva pa tudi protibolečinske tablete. Za njegovo zdravje skrbi skupina strokovnjakov, ki jo sestavljajo veterinarski dietolog, ortoped in očesni zdravnik. Med dieto mu je uspelo izgubiti že 30 kilogramov, njegovi rešitelji pa upajo, da bo kmalu v formi in primeren za posvojitev, saj si prikupni kosmatinec zasluži topel dom in predane skrbnike. Prostovoljci poročajo, da je Krugec nadvse prijazen. Rad se pusti čohati in ni napadalen, poleg tega je v najlepših pasjih letih, saj šteje komaj pet pomladi.

Med dieto je pod oskrbo izgubil že 30 kg.

Skrivnost pa ostaja, kako se je lahko tako zredil. Sprva so menili, da je žival živela v bližini kake tržnice ali stojnice s hrano, skratka na kraju, kjer ljudje psom pogosto mečejo ostanke. Podrobnejši pregled je pokazal, da je verjetno imel lastnika oziroma lastnike, ki so ga iz neznanega razloga pitali, dokler ni postal izjemno debel, nato pa spustili. Veterinarji opozarjajo, da gre za zelo okrutno dejanje, saj pes v takšnem stanju sam ne bi preživel.