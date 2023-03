Brodolom preživel s kečapom

Kolumbijska mornarica je rešila možakarja iz Dominikanske republike, ki je kar 24 dni preživel na pokvarjeni jadrnici, to je odneslo na odprto morje. Sedeminštiridesetletni Elvis François je brodolom preživel s pomočjo kečapa, česna v prahu in jušnih kock. Jadrnico je na morju, kakšnih 120 navtičnih milj severozahodno od polotoka La Guajira, opazilo letalo, to je obvestilo kolumbijsko mornarico, ta pa je na pomoč poslala kontejnersko ladjo, ki je plula v bližini, da ga je odvlekla do pristanišča v Cartageni.

Kot je povedal François, se je drama začela decembra lani, ko je v bližini otoka St. Martin na nizozemskih Antilih, kjer živi, popravljal jadrnico, to pa so vodni tokovi odnesli na odprto morje. »Klical sem prijatelje, ti so me poklicali nazaj, a sem izgubil signal. Preostalo mi ni ničesar drugega, kakor da čakam,« je povedal.

Reševalcem je pojasnil, da je moral iz jadrnice nenehno odstranjevati vodo, da se ne bi potopila. Poskušal je tudi zakuriti ogenj, da bi opozoril nase, a mu ni uspelo. Na srečo ga je opazilo letalo obalne straže, ki mu je signaliziral z zrcalom, in obvestilo kolumbijsko mornarico.

»V nekem trenutku sem že izgubil upanje in mislil le na svojo družino, a me je opazila obalna straža. Če ne bi bilo nje, ne bi nikomur pripovedoval svoje zgodbe,« je dejal Elvis François. Kakor je sporočila kolumbijska mornarica, je bil ob rešitvi v razmeroma dobrem stanju, tako da so ga po zdravniškem pregledu izročili imigracijskim organom, ti bodo poskrbeli za njegovo vrnitev domov.