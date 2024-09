Boj za šopek brez primere! Dekleta so se stepla na poroki (VIDEO)

Posnetek s poroke v Ljubuškem (BiH) je obkrožil svet. Glasbena skupina Mozaik je delila videoposnetek neveste med metanjem šopka. Ta se obrne s hrbtom proti gostom, sledi odštevanje: »5, 4, 3, 2, 1 ...« Nato pa se začne boj brez primere!

Gostje v bleščečih oblekah so končale na tleh v boju za šopek. Cvetni listi so frčali na vse strani. Tri dekleta so se borila za rože, nato pa so jih začeli ločevati. Ne vidi se, katera je zmagala, povezovalec programa pa je v mikrofon zavpil: »Še enkrat, še enkrat!«

Gostje s poroke pod posnetkom niso skoparili s komentarji.

»To se mi zdi res grdo. Škoda za šopek. Obnašajo se kot največje kmetice. To ne pristaja nobeni ženski. Mogoče sem staromodna,« je zapisala ena ženska. »Dekleta moja, to je bilo ponižujoče. Je vaša poroka res odvisna od šopka? Večerna toaleta je predraga, da bi z njo brisali tla,« je dodal drugi.

»Potrebujejo varno sobo,« se je pošalil nekdo pod videom.