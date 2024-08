Boginji zobobola darujejo kovance

Ko človeka kaj boli, bi dal vse in verjel v kar koli, samo da bi bolečina prenehala. To še posebno velja za bolečine v zobeh, ki sodijo med najbolj neprijetne. Če vas zob zaboli v Nepalu, natančneje v Katmanduju, si lahko pomagate še drugače, ne samo z obiskom zobozdravnika. Nepalci verjamejo, da bo bolečina minila, če darujejo boginji zobobola Vajši Dev.

V glavnem mestu ji je posvečeno posebno drevo, na katero ljudje, ki jih muči zobobol, pritrdijo kovanec v upanju, da jih bo zaščitnica zdravih zob odrešila muk. Drevo, šlo naj bi za štor, odrezan z mitskega drevesa, znanega kot Bangemudha, je ena najbolj nenavadnih turističnih znamenitosti. Tisti, ki ne vedo, za kaj gre, niti ne vedo, da občudujejo del nekdanje rastline, saj je drevo popolnoma prekrito z nepalskimi rupijami. Na deblo so pribite z žeblji. Čeprav je nemogoče ugotoviti starost drevesa, Nepalci verjamejo, da izhaja iz obdobja med letoma 400 in 750. Legenda pravi, da je v drevesni duplini skrit zlat kip boginje, toda zaradi kovancev je nemogoče preveriti, ali to drži. Nekateri trdijo, da so kip ukradli že pred leti.

V duplini naj bi bil skrit zlat kipec.

Štor naj bi izviral iz obdobja med letoma 400 in 750.

Zanimivo je, da so v zgradbah okoli drevesa številni zobozdravniki, tako da lahko ljudje skoraj na en mah rešijo svoje težave z zobmi, z duhovnim in hkrati medicinskim pristopom. Četrt je zato postala znana kot četrt zobozdravnikov.

V Katmanduju, najvišjem mestu na svetu, leži namreč na 4539 metrih nadmorske višine, živijo večinoma hindujci, nekaj je budistov. Turistično se je odprl šele leta 1950, ko so tja začeli prihajati radovedneži iz drugih dežel.