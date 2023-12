Gostinska ponudba: Poleg pijače ponujali tudi klofuto po 63 centov

Japonci po službi radi zahajajo v bare izakaja, ki so njihova različica angleškega puba. Tam strežejo alkoholne pijače pa tudi hrano, v enem od njih pa je bilo še nedavno mogoče naročiti celo klofuto.

Gostinski obrat Šačihoko-ja stoji v Nagoji, v njem pa strežejo samo natakarice. Bizarne ponudbe so se domislili, da bi oživili propadajoči posel, in še pred kratkim je kazalo, da je bila odločitev odlična ideja – število strank, ki si želijo bolečega pleska po licu, je namreč iz dneva v dan vztrajno naraščalo.

Bile so vse prej kot nežne. FOTO: Liberty Times Net

Nismo pričakovali, da bo video objavljen na spletu.

Čudaška ponudba

Skladno s povpraševanjem so povečali tudi ponudbo. Sprva je stranke klofutala le ena natakarica, pozneje pa so morali najeti še dve dodatni dekleti. Ena klofuta naj bi stranko stala 100 jenov (63 centov), obiskovalci pa poročajo, da so jim v baru zaračunali petkrat toliko, če so želeli izbrati, katero dekle naj jih oklofuta. Čudaška ponudba je pritegnila tako moške kot ženske, klofutanje ob kozarčku opojne pijače pa so si radi privoščili tudi radovedni turisti.

Menda imajo pomirjujoč učinek. FOTO: Liberty Times Net

Na spletu je objavljen video, v katerem se je mogoče prepričati o tem, da so bile kupljene klofute še kako resna stvar. Dekleta strank nikakor niso božale, ampak so zamahovale z vso močjo. A zdaj je tega konec prav zaradi objavljenega videa.

»Šačihoko-ja trenutno ne ponuja klofut. Hvaležni smo za pozornost, ki smo jo dobili, vendar ne moremo sprejemati strank, ki pridejo z namenom, da bi bile oklofutane. Nismo pričakovali, da bo video objavljen na spletu, prosimo za razumevanje,« so sporočili.