Argentinsko mesto spet polno papagajev

Prihod več deset tisoč papagajev v mesto se na prvi pogled zdi veličasten prizor, toda prebivalci argentinskega mesta Hilario Ascasubi, ki to doživljajo vsako jesen, znajo povedati, da je dogodek vse prej kot takšen. Radovedne ptice pretaknejo vse kotičke v mestu, vznemirjajo prebivalce ter povzročajo škodo; glodajo kable za elektriko in internet, puščajo kakce na pločnikih ter s svojim oglašanjem povzročajo nenehni hrup, ki meščane spravlja ob živce.

Papige prihajajo v mesto že več let, kot trdijo prebivalci, pa so težave z njimi iz leta v leto hujše, saj njihovo število strmo narašča. Ker gre za ogroženo in zaščiteno vrsto, oblasti kljub pritožbam in prošnjam ne morejo ukrepati. Trenutno je pri njih na vsakega prebivalca – meščanov je okoli 5000 – 15 papagajev. Priči sicer poleti odletijo v Patagonijo, kjer se razmnožujejo, nato pa se vrnejo. Ker jih ne smejo pobijati, načrtujejo, da bi jih preselili, vendar nihče ne ve, kako se bi se tega lotili. Poleg tega najbrž ne bi prihajali v mesto, če jih človek ne bi izgnal iz njihovega naravnega življenjskega okolja.

V mestu je 15 papagajev na prebivalca. FOTOGRAFIJI: Agustin Marcarian/Reuters

Največja težava je širjenje poljedelstva oz. krčenje gozdov po hribovju v okolici, kjer so nekoč živele te papige, pravi biolog Paolo Sánchez Angonova. Proučuje jih od leta 2013 in je dodobra spoznal njihove navade in potrebe. Kot pravi, iščejo območja, kjer je dovolj vode pa tudi semen, denimo sončničnih, te so namreč njihova glavna hrana. Življenje v mestu je njihov način prilagoditve razmeram, ki jih je ustvaril človek – nevestno ravnanje z naravo se jim je vrnilo kot bumerang.