Ko prdenje postane kaznivo: 25-letnica pristala na sodišču zaradi nenavadnega nadlegovanja

Velika Britanija je dobila svoj prvi primer tako imenovanega »kibernetskega prdenja«, saj je 25-letna Rhiannon Evans na sodišču priznala krivdo za nadlegovanje. Bivši svojega partnerja je poslala več videoposnetkov, na katerih spušča vetrove, kar je povzročilo »stisko in tesnobo« pri oškodovanki Deborah Prytherch.

Primer je obravnavalo sodišče v severnem Walesu, kjer je tožilka pojasnila, da je Evansova v prvem videu posnela svoj zadnjik in nato spustila vetrove. V naslednjih dneh je nadaljevala z nadlegovanjem in bivši partnerki svojega fanta poslala še več podobnih »neprimernih« posnetkov.

Kljub temu da so policisti kmalu izvedeli za njena dejanja, je Evansova nadaljevala tudi na božični dan in celo na novo leto. Oškodovanka je na sodišču povedala, da se želi v svojem domu počutiti varno.

»Mislila je, da je smešno, a žrtev se ne strinja«

Ko so jo aretirali na njenem domu, je priznala pošiljanje videov in pojasnila, da je želela stopiti v bran svojemu partnerju, ki naj bi bil s strani bivše partnerke obravnavan nepravično. Tožilka je dodala, da je bilo dejanje povsem zlonamerno: »Ves čas se je smejala in ji je bilo vse skupaj smešno, a žrtev tega ni videla na tak način.«

Obtožena, ki sicer dela v trgovini, se je branila s pojasnilom, da je v času pošiljanja videov popila nekaj alkohola, a zdaj razume, da je s svojim ravnanjem oškodovanki povzročila nelagodje.

Zakaj je oškodovanka preprosto ni blokirala?

Evansova je bila obsojena na 12-mesečno družbenokoristno delo, 15 rehabilitacijskih srečanj ter 60-dnevno spremljanje abstinence od alkohola. Poleg tega je dobila dvoletno prepoved približevanja oškodovanki in mora plačati 100 funtov odškodnine ter 199 funtov sodnih stroškov.

Po izreku kazni je obsojenka primer označila za »pretiranega in smešnega« ter dejala, da živi v »preveč občutljivi družbi«. Dodala je: »Nikoli si nisem mislila, da me bo prdenje pripeljalo na sodišče. Vem, da sem naredila napako, a to se mi zdi res malenkostno.«

Po mnenju njenega zagovornika je bil primer posledica napetih odnosov med njenim partnerjem in njegovo bivšo partnerko, predvsem glede skrbništva nad otrokom. Evansova je na sodišču izjavila, da se ni zavedala, da je njeno dejanje lahko kaznivo, ter se vprašala, zakaj je oškodovanka preprosto ni blokirala na aplikaciji WhatsApp.