200 natakarjev in natakaric tekmovalo v hitri hoji s pladnji

Da je dober natakar zlata vreden, ve vsak, ki je kdaj sedel v kak lokal, tisti, ki se še spomnijo časov, ko so v njih stregli le za to delo izobraženi kadri, pa lahko povejo, da je del tega poklica spretnost. In v slednji so se pred kratkim pomerili francoski natakarji: na tradicionalni dirki natakarjev in natakaric so morali s pladnjem, na katerem so imeli rogljiček, vodo in kavo, čim hitreje premagati dvokilometrsko pot, pri tem pa niso smeli teči.

Tekmovanje v dostavljanju kave in rogljička je bilo nekoč tradicionalno, vendar ga po letu 2011 niso več prirejali, saj so imeli težave s pridobivanjem sponzorjev. Tako se je vsakoletni dogodek, ki je dotlej potekal od 1914., začasno poslovil. Za letošnjo nepričakovano obnovitev tradicije se gre zahvaliti prihajajočim poletnim olimpijskim igram, ki bodo potekale v francoski prestolnici; zaradi njih je bil pariški mestni svet namreč pripravljen seči v žep in nameniti 100.000 evrov za izpeljavo tekmovanja.

Poleg slave je najboljša čakala lepa nagrada.

V tekmi po pariških ulicah se je letos pomerilo 200 natakarjev in natakaric, najhitrejša udeleženka pa je za dva kilometra dolgo pot potrebovala manj kot 14 minut. Najboljša med natakaricami je bila Pauline Van Wymeersch iz Café le Petit Pont, ki je do cilja potrebovala le 13 minut in 20 sekund, v moški konkurenci pa je zmagal Samy Lamrous iz La Contrescarpe z rezultatom 14 minut in 12 sekund.

Zmagovalca sta osvojila vstopnici za slovesnost ob odprtju olimpijskih iger pa tudi noč v prestižnem hotelu na ta posebni dan.