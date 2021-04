V Bakovski kamenšnici som ugriznil plavalko

»Kljub opozorilnim tablam se Sobočani z veseljem namakajo v gramoznici, ki ji pravijo Bakovska kamenšnica,« je sredi leta 1991 zapisal novinar Slovenskih novic (in Dela)»Kljub številnim opozorilnim napisom, da je kopanje v njej nevarno in prepovedano, in kljub temu da je lani plavalko ugriznil som, je tudi te dni videti gramoznica pri Murski Soboti kot malo soboško morje. Ponudba je za kraj, kjer je kopanje formalno prepovedano, presenetljivo pestra: ob bregu gramoznice v montažni stavbi domuje klub deskarjev, katerega člani skrbijo za prodajo hladne pijače in za to, da gladino gramoznice pogosto okrasijo pisana jadra njihovih rekreativcev. Pijačo je mogoče dobiti tudi malo dlje, kjer so svoj dom postavili soboški ribiči.Lepše je kot na kakšnem prenapolnjenem kopališču, kjer moraš še plačati za to, da si lahko potem v večji gneči. Tudi tukaj se ob sobotah in nedeljah nabere množica kopalcev, vendar se lahko tisti, ki imajo raje mir, umaknejo na oddaljenejši del brega. Vse to bo še naprej krivo, da se nihče ne bo oziral na opozorilne napise in da bo tukaj nekoč morda nastal pravi pravcati rekreacijski center, do katerega se lahko Sobočani odpeljejo kar s kolesom,« je še zapisal Bati avgusta 1991.