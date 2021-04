Ujel postrv velikanko

Na Mostu na Soči se je na dan lažnivcev, 1. aprila 2005, začela ribolovna sezona. Ribiči se kot otroci vsako pomlad veselijo odprtja ribičije, kot žargonsko pravijo svojemu hobiju. No, na Soči je to nekaj posebnega, saj ta velja za eno naših najlepših in vsaj v zgornjem toku najčistejših rek.



Tako je le nekaj korakov od svoje hiše v Rodežu pri Anhovem zelo zgodaj vrgel trnek v vodo Matjaž Nanut. In glej ga, zlomka, nanj se ujame velikanka, postrv, ki je v dolžino merila 105 cm in je tehtala 14,7 kilograma. Vse to se je dogajalo zgodaj zjutraj, nato je Nanut skočil v službo in takoj po njej odhitel v Plave po nagrado za svoj rekordni ulov. Nagrada je bila zgledna, poleg pokalov in koša manjših nagrad je prejel tudi tono cementa, ki ga je prispevala anhovska cementarna.

