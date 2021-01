»Tudi za krivice izvem v Slovenskih novicah«

Novice so povsem njene do zgodnjega popoldneva, takrat pa pridrvijo domov potomci in prevzamejo časnik. FOTO: DEJAN JAVORNIK

V jubilejnem letu, ko bodo Slovenske novice dopolnile 30 let, je, ki je na Novice naročena že vse od začetka, takole razmišljala: »Veste, zmeraj sem rada brala. Na šihtu se, na primer, največkrat sploh nisem pridružila tistim, ki so malicali, ampak sem raje brala.«Naša strastna bralka je več kot 30 let opravljala zahtevna in naporna dela v Tomosu. Za nameček so imeli nadvse strogega delovodjo. »Pravzaprav je bil bolj surov kot pa strog,« se je v hipu popravila. »Kolikokrat me je nekam poslal …« ne bo nikdar pozabila.Marija je rojena v Rakitovcu, v značilni istrski vasici na pobočju Čičarije. Po poroki se je preselila v Hrvatine. Pred 12 leti je njenega moža kap. Kakšna sreča, da so tu njeni trije vnuki ter še trije pravnuki. In seveda Slovenske novice, v katerih Marija najde čisto vse! »To je časopis, v katerem najdem resnično vse za svojo dušo!« je dodala. Kot tudi, da so Novice povsem njene do zgodnjega popoldneva, takrat pa pridrvijo domov potomci, in najbolj brani časnik na Slovenskem postane na lepem njihov.Včasih jo zmoti tudi raznašalec: »Prejšnji je bil resnično zlata vreden in jih je prinesel že do sedmih zjutraj. Zdaj pa je lahko deset, pa Novic še kar ni.«Gospa Marija je v 89. letu. Zato zelo natančno ve, kaj govori. Je namreč odločna in brez dlake na jeziku. Prav zato jo še kako zmotijo vse možne krivice, kot je tudi tista, da dobi po 35 letih garanja in odrekanja po šestkrat manj kot nekdo, ki nima niti dneva delovne dobe, ima pa nekaj otrok. »In tudi za takšne krivice izvem v Slovenskih novicah,« je priznala. Ter nadaljevala: »Imela sem brata, ki je bil dva mandata direktor na centru za socialno delo, zato vem iz prve roke, za kaj gre: nekateri preprosto nočejo delati, saj vedo, da bodo lahko tudi kot delomrzneži živeli povsem udobno in normalno!«V srčni Mariji, ki je garala tudi takrat, ko se dandanašnjim generacijam niti ne bi dalo, se je že dolgo nabiralo. Razumeli smo jo in prisluhnili naši dolgoletni bralki, ki se je po vojni udeležila tudi udarniških akcij. »Kaj vse smo morali tedaj prestati,« je lahko samo zmajevala z glavo.Ob 30-letnici Slovenskih novic se srečujemo z našimi bralkami in bralci, ki kar prekipevajo od izkušenj, življenjskih resnic ter neizmerne vere v življenje. Veseli smo, da imajo Slovenske novice v svoji družini tudi takšne heroj(k)e.