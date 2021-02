Slovenija za 2,6 milijarde DEM

Ne, ni bil 1. april, ampak konec leta 1991, in takrat so Slovenske novice povzele pisanje tradicionalno senzacionalističnega beograjskega časnika Večernje novosti, ki je v eni od decembrskih številk zapisal – seveda, po stari srbski navadi je prispevek opremil z ekskluzivno –, da je Lojze Peterle v pismu takratnemu nemškemu kanclerju Helmutu Kohlu ponudil prodajo Slovenije za 2,6 milijarde nemških mark.



Prodajo naj bi opravili po šestih točkah (1,2 milijarde mark, na primer, naj bi Nemci odrinili za stabilnost tolarja, medtem ko naj bi pozneje Slovenija tako prevzela nemško valuto). »Bog jim daj zdravja, bi rekli nekoč,« so Slovenske novice pospremile pisanje srbskega časnika.

