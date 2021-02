Še pomnite, tovariši in V nedeljo zvečer

Miša Molk si je začela zgodaj utirati pot na teve sceno. FOTO: JANEZ ZRNEC

Štiriindvajset let po prvi oddaji V nedeljo zvečer, ki je bila prvič na sporedu junija 1967, se je tisto junijsko nedeljo, ko so Slovenske novice že nekaj tednov valovile slovensko medijsko sceno, leta 1991 spet oglasil znani avizo oddaje z nepogrešljivimMarjan Kralj je bil napovedovalska legenda slovenskih radijskih valov. Svojo karierno pot je začel kot igralec, bil je napovedovalec in redaktor za narodno glasbo, pozneje pa je poleg priljubljene oddaje V nedeljo zvečer vodil številne radijske prireditve, na primer Veseli tobogan, Pokaži, kaj znaš ter Spoznavajmo svet in domovino. Rodil se je leta 1932 v Cerknici, umrl pa je po dolgotrajni bolezni decembra 2002.Poleg te oddaje je bila nepogrešljiva tudi Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo (najraje ob nedeljskih kosilih). Številni so radi prisluhnili tudi oddaji Še pomnite, tovariši, ki pa je, kot se je že takrat izkazalo, vztrajala bolj zaradi partizanskega izročila. Je pa slednja bolj težko konkurirala satiri in humorju v Moped Showu, ki ga je ustvarjal neuničljivi. Najmlajši so kljub glasnemu trkanju tehničnih novosti na vrata, kakršne so bile CD-plošče, ki so slovenski trg preplavile v začetku devetdesetih let, še vedno radi prisluhnili pravljicam in otroški glasbi; še posebno oddaji Lahko noč, otroci. Med pravljicami so prevladovale Ježkova Zvezdica Zaspanka, Žogica Marogica in Sapramiška, ki se je na gledaliških odrih prvič pojavila že leta 1986.S televizijskih zaslonov so nas zabavale oddaje, pod katere se je podpisal legendarni urednik zabave na slovenski televiziji. Priljubljena televizijska obraza sta bilainpa je ob asistenciv igranem liku Jake Šraufcigerja vodila TV-križanko, ki je pozneje prerasla v Križ Kraž.