Rok, Maja, Tian, Kiara, Adelisa

Leta 1991 je bilo eno najpogostejših imen, zabeleženih v Slovenskih novicah – seveda, od rojstva Novic, 14. maja, do konca leta –,​ Lojze. Je bil eden pač predsednik vlade.



Nam pa statistični podatki iz tistega časa povedo, da sta bili najpogostejši imeni med fanti in dekleti, rojenimi leta 1991, Rok in Maja.

Med moškimi novorojenci je daleč najpogostejše ime zadnjih 30 let Luka, sledita Jan in Žan. Med ženskimi je veliko manj prepričljivo v vodstvu Sara. Od leta 1991 se je rodilo nekaj manj kot 6600 deklic s tem imenom. Sledita ji Ana in Eva. V zadnjem desetletju se sicer starši velikokrat odločajo za ime Nika.



So se pa po letu 1991 pojavila nekatera povsem nova imena. Med dečki prednjači Tian, na drugem mestu in trikrat manj pogosto novo ime je Mai, na tretjem mestu pa je Žan Luka. Med deklicami je najpogostejše novo ime Kiara, sledita Tanaja in Adelisa.



Tako kot se nekatera imena na novo pojavljajo, nekatera izginjajo. V porodnišnicah sploh ne slišijo več imena Vilko, sledita pa – kot vestno beležijo statistiki –​ Radivoj in Vekoslav. Med ženskimi, ki se ne pojavljajo več, je vodilna Hilda, sledita Leopoldina in Božica.



Kakor koli, v Sloveniji se je med sto najpogostejšimi moškimi imeni v zadnjem desetletju in še nekaj pojavilo osem novih, med ženskimi pa sedem. Med temi 15 novimi sta doživeli največji vzpon Julija in Lovro. Na vrhu ni sprememb, še vedno kraljujeta Marija in Franc, kažejo podatki statističnega urada.



Med tistimi, ki jih je na lestvici imenske pogostosti vedno manj, pa sta se med ženskimi imeni za največ mest spustili Pavla in Rozalija, med moškimi pa Ludvik.



Pozorni bralci Slovenskih novic pa zlahka ugotovijo, da se večina omenjenih imen nemalokrat pojavlja tudi v naših prispevkih. Vsa leta in na vseh straneh. Tudi na straneh črne kronike.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: