Rdeča zvezda in pomorska zastava

Hitra patruljna ladja Ankaran FOTO: MORS

Ustavna komisija je februarja 1991 oblikovala predloga amandmajev, na podlagi katerih je okrepila slovensko suverenost in z zastave odstranila rdečo zvezdo. Je pa bila takrat hudo živahna razprava glede 100. amandmaja, ki je bil sprejet z najmanjšo možno večino in s katerim so odstranili rdečo zvezdo z republiške zastave.Razprava glede oblikovanja prihodnje slovenske zastave se je pozneje preselila v parlamentarne klopi. Vseeno pa je bila zastava Republike Slovenije prvič javno dvignjena 26. junija 1991 na ljubljanskem Trgu republike, ob razglasitvi slovenske neodvisnosti, ko so jo na drogu dvignili častnikiinLeto pozneje pa se je začelo zbiranje predlogov za slovensko pomorsko zastavo. Večina Slovencev se je zavzemala za posebno pomorsko zastavo, ki bi bila drugačna od državne. Nov zagon k iskanju je dal XV. kongres mednarodne zastavoslovne zveze FIAV, ki je bil jeseni 1993 v Zürichu, na katerem so navzoči delegati podprli odločitev, da se vsaj pri pomorski odpravi podobnost slovenske zastave z rusko in slovaško.Predlog o izbiri barv gre pripisati, ki je novo belo-modro-rumeno kombinacijo utemeljil kot barve snega, morja in zlatega pšeničnega polja, hkrati pa je potrdil, da so te barve že del slovenskega grba. Ob sestavi novega pomorskega zakonika pa so šli sestavljavci svojo pot in 23. marca 2001 je slovenski parlament na hitro sprejel pomorski zakonik, v katerem pa niso bili upoštevani prejšnji amandmaji s predlogi o novi pomorski zastavi, tako da je zdaj zapisano, da je slovenska pomorska zastava (premčeva) identična zastavi Republike Slovenije.Slovenski zastavoslovci so bili kljub neuspehu ob izbiri slovenske pomorske zastave vsaj delno uslišani na svojem strokovnem področju, saj je ministrstvo za obrambo odločilo, da belo-modro-rumeno zastavo sprejme za pomorsko, in je to potrdilo z objavo sprememb pravilnika o registraciji vozil, zrakoplovov in vodnih plovil ministrstva za obrambo in z njegovo objavo v Uradnem listu.Slovenska pomorska zastava je tako v uporabi v 430. mornariškem divizionu Slovenske vojske. Prvič je bila izobešena ob krstu hitre patruljne ladje Ankaran 1. avgusta 1996. Slovenske novice so o tem obširno poročale.