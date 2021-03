Sredi leta 1991 je bila ena od osrednjih (resnih, čeprav se je pozneje izkazalo, da se je tresla gora, rodila pa miš) tem pogovorov prebivalcev Ljubljane, ki so radi posedali kjer koli v mestu, pljuvanje. Namreč: ljubljanska oblast, na čelu katere je bil, je zelo resno razmišljala, da bi po zgledu Singapurja, Sovjetske zveze in še nekaterih uvedla strožji režim glede pljuvanja po javnih površinah, kar je pomenilo, da bi zaračunavali globe vsem, ki bi jih ujeli pri tem.Za to se je zavzela tudi opozicija. Tudi ta je bila namreč proti pljuvanju.**Trideset let pozneje o takem odloku sploh ne bi razmišljali, kaj šele razpravljali. Sprejeli bi ga brez razmišljanja z aneksom, da opozicija nima nobene pravice pljuvati niti na zasebnih površinah, kaj šele na javnih.