Grubeliča niso izročili

Zapletom okoli dogajanja, povezanega z afero Grubelič, v kateri je bilo ogoljufanih kakšnih 4000 ljubiteljev avtomobilov iz vse Jugoslavije, prepričanih, da so z lizingom sklenili posel leta, ostali pa brez denarja in avtov, ni bilo ne konca ne kraja. V začetku jeseni 1991 so tako švicarske oblasti preložile izročitev Sandija Grubeliča. »Izročitev Sandija Grubeliča Jugoslaviji, ki bi morala biti danes v Švici, so na zahtevo švicarskih oblasti preložili. Pristojni švicarski organ je obvestil zvezni sekretariat za pravosodje, da se je Grubelič 21. avgusta pritožil na zvezno švicarsko sodišče in zato ne more biti izročen. Ker je švicarski zvezni urad za pravosodje in policijo konec avgusta obvestil pristojni jugoslovanski organ, da je izročitev Grubeliča odobrena in je švicarsko zvezno sodišče 21. avgusta že zavrnilo njegovo pritožbo ter da je bil dogovorjen datum izročitve, je zvezni sekretariat za pravosodje prosil švicarske oblasti, naj mu pojasnijo, zakaj je nastala sprememba,« so pisale Slovenske novice oktobra 1991.

