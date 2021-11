Kupovala sušilni stroj, dobila sta ga s Terno!

Jubilejna Terna ob 30-letnici Novic in slovenske države je tokrat zares bogata. Pod značilno rdeče-rumeno nalepko na desni strani naslovnice Slovenskih novic vas vsak dan, seveda s kančkom sreče, čakajo bogate nagrade. Bralci najbolj branega časnika v Sloveniji so tako doslej na tak način že zadeli kar 12 naložbenih zlatih gramov in pa tudi sušilni stroj, ki je šel Borinovim na Trščino na Dolenjskem!

V prave roke

»Slovenske novice nam poštar prinese med 12. in 13. uro. Tudi zadnjič je bilo tako. Pogledal sem jih, potem pa preveril nagradno igro. Videl sem, da imam tri enake simbole. Pa sem počakal, da pride žena Sonja iz službe. Sem ji rekel, naj tole pogleda. Je kaj hitro ugotovila, da sva dobila sušilni stroj,« smeje se pove 75-letni Franc Borin.

Takle lepotec čaka pod eno od nalepk.

»Nagrada nam bo zelo prav prišla,« v en glas povesta zakonca. »Smo ravno letos prenavljali kurilnico, kjer imamo pralni stroj. Ko je bila še stara peč, je bilo prav fino toplo v kurilnici, pa so se stvari lepo sušile. Zdaj pri novi peči ni več tako, zima pa je tu. Ravno zadnjič sem mu rekla, da bo prva stvar, ki jo bova kupila, ravno sušilec. Zdaj pa sva ga dobila,« Sonja ne skriva navdušenja in veselja. »Prvič je, da sem kaj zadel. Pred tednom dni sem pri vas v Terni dobil eno malo praktično nagrado, zdaj pa še sušilec. Prej pa res nikoli nič, pa sem veliko lota preigral, a nekako ne morem zadeti pravih številk,« Franc pove o sreči in nesreči pri igrah na srečo.

Sušilni stroj Gorenje DE82 toplotna črpalka. Prav takega je zadel Franc. FOTO: Merkur



Na Trščini sta Sonja in Franci že 12 let, v tem ducatu let sta si dodobra preuredila staro hišo, ki je danes prijeten in topel dom. Tudi po zaslugi krušne peči, ki jo je naredil mladi mojster iz vasi. Tudi vnuki se radi vračajo k dediju in babi, ki imata sicer veliko dela. Zgoraj nad hišo je še vikend, okoli pa vinograd, okoli 90 trt skupaj, prednjačita sorti frankinja in črnina. »Kvalitetno je bila vrhunska letina, količinsko ne. A sam pravim tako: ne more biti tako malo, da ni zame dovolj. Sam ga na sezono spijem pol litra, več ne,« navrže Franc, ki okoli hiše in vikenda skrbi tudi za sadje, ki ga premoreta od sredine maja do pozne jeseni. Prve zorijo češnje.

Nagrade na vaš naslov pošiljamo v roku desetih delovnih dni po prejemu vseh potrebnih podatkov.

»Lepo nama je, rada se imava,« pove Franc, ki je svoj pokoj zaslužil v tovarni Tom, popoldne pa je pridno služil cekine z obrtjo – številne dolenjske hiše se lahko pohvalijo, da jim je Borin žlebove delal. Večeri so pri njiju namenjeni branju, tudi Slovenskim novicam, ki jih Franc pozorno prebere vsak dan.

Največje nagrade še čakajo

Odziv zvestih bralcev Novic na tokratno Terno je zares ogromen. Samo v času od 15. do 20. novembra smo na izpisano telefonsko številko 01 29 26 677 zabeležili kar 15.000 klicev posameznikov, ki so v vrsti čakali za nagrado.

Na elektronski naslov terna@slovenskenovice.si pa je na dan poslanih kar 700 elektronskih sporočil. Zelo velik odziv je tudi na spletni strani terna.slovenskenovice.si, saj se je tja obrnilo kar 4200 igralcev. Zagotavljamo vam, da bomo odgovorili prav vsakomur in se hkrati vsem, ki čakate na prosto telefonsko zvezo zaradi velikega odziva bralcev, opravičujemo. Sicer pa poudarjamo, da ta telefonska številka ni plačljiva oziroma da se klici obračunavajo po ceniku operaterja posameznega bralca, tako da je strah, da gre za plačljivo številko, tipa 090, povsem odveč.

12 naložbenih zlatih gramov ste bralke in bralci že zadeli.



Vsi tisti, ki ste imeli toliko sreče, da ste odlepili nalepko s tremi enakimi simboli, kar seveda pomeni, da ste prejemnik ene od nagrad, se nikar ne bojte, da nagrade ne bi prejeli. Na vaš naslov vam jih pošiljamo v roku desetih delovnih dni po prejemu vseh potrebnih podatkov. Ob vsem tem pa nikakor ne gre prezreti še ene pomembne informacije. Še vedno namreč nismo podelili največjih nagrad. To so avtomobil citroën C3, pa trije sušilni stroji, štirje pralni stroji pa tudi 10-gramsko naložbeno zlato. Zato še naprej aktivno sodelujte!