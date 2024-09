Zvezdniška poroka leta: pri Avsenikih so tekle solze (Suzy)

Tako je, ko se omoži Avsenikova 'ta mlada'. Pri slavni rodbini so priredili nepozabno soboto, ki se je zavlekla v nedeljsko jutro. Vse se je začelo na Brezjah, v baziliki Marije Pomagaj, kjer so se od ganjenosti solzile oči. Pred oltarjem je čakal vidno vznemirjeni in odlično razpoloženi Anže, basist, znan pod umetniškim imenom Dagi. Pogled se mu je razsvetlil, ko je v cerkev vstopila Monika. V beli razkošni obleki s tančico je spominjala na princesko iz pravljice in ganjena ter raznežena je korakala v spremstvu očeta Gregorja in nežni melodiji čelista Bernarda Brizanija. V svetem hramu sta s...