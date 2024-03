Zvezdniki in zvezdnice niso skoparili z dobrim stilom (Suzy)

Čeprav so manj glamurozne in je pokrivanja manj, so to nagrade, ki se jih udeležijo predvsem ustvarjalci iz ozadja, zaradi česar je tam nekaj manj fotografov in veliko manj pritiska na zvezdnike, ki se družijo precej bolj sproščeno. Tokrat so se nasmejani sprehodili po črni preprogi.

Sijoča

Še ena kovinsko svetleča se igralka je bila Melissa McCarthy, ki jo je spremljal mož v popolnem odtenku, a je bila ona tista, ki je najbolj sijala.

Melissa McCarthy FOTO: Profimedia

Pentlja na vrhu

Za črno obleko z nenavadnimi dodatki hiše Patou se je odločila America Ferrera, ki je vse skupaj povezala v pentljico na vrhu glave.

America Ferrera FOTO: Profimedia

Oh vau!

Leta so samo številka, pravi 52-letna Sandra Oh, ki si je nadela obleko hiše Harbison z razgaljenim, všitim nedrčkom s cvetličnim detajlom.

Sandra Oh FOTO: Profimedia

Poslovna Barbie

Ne le igralka, tudi producentka Margot Robbie si je izbrala bolj poslovni videz Balmaina, ki pa je imel mini krilo.

Margot Robbie FOTO: Profimedia

Zeleni pobalin

V čedni obleki se je pojavil Robert Downey, jr., ki je bil ta večer razposajen.

Robert Downey, jr. FOTO: Profimedia

Sinje modra

Emily Blunt je izkoristila priložnost in si nadela čudovito obleko brez naramnic, pod katero se je podpisal Oscar de la Renta.

Emily Blunt FOTO: Profimedia

Kovinska povratnica

Odkar je postala mama, jo veliko manj videvamo, a Sarah Michelle Gellar že kar malce pogrešamo.

Sarah Michelle Gellar FOTO: Profimedia

Turkizna blondinka

Igralka Hannah Waddingham, ki jo poznamo iz nadaljevanke Ted Lasso, si je izbrala oprijeto turkizno obleko in si nadela širok nasmeh.

Hannah Waddingham FOTO: Profimedia

Živahna v rožnatem

Igralka Erika Alexander je navdušila ne le s čudovito rožnato obleko z rožastim detajlom, pač pa tudi z rožnatimi kitkami.

Erika Alexander FOTO: Profimedia

Zanesljiv

Za Bradleyja Cooperja vedno vemo, da se bo lepo opravil za pomemben dogodek.

Bradleyja Cooperja FOTO: Profimedia

Ljubljenka

Milini, s katero Lily Gladstone nosi obleke na podelitvah nagrad, ni para.