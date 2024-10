Zvezde instagrama: Blaž Švab v ritmu polke in valčka (Suzy)

Pevec Modrijanov je med najmlajšimi uporabniki te družabne platforme. A ne po letnici rojstva, temveč po letu, ko si je ustvaril profil. Dobrih pet let nas nagovarja v glasbenem slogu, pri katerem sta glavna ritma polka in valček. Vmes nas spusti še v rano otroštvo in nam predstavi ostale strasti, ki mu napolnijo srce. Z vsake objavljene fotografije vejeta radost in dobra volja, kar je tudi glavna značilnost tega veseljaka.

OBJAVE: 282

SLEDILCI: 4.498

SLEDI: 781

Ati Peter, njegov veliki vzornik FOTO: osebni arhiv/Instagram

Z bratom Miho sta pri teti Silvi in stricu Ivanu pomagala postreči svatom. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Prvo svečko mu je pomagal upihniti dedi Pavlek v domači Vrbi pri Dobrni. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Z velikim navdušenjem se udeleži krvodajalskih akcij. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Zase pravi, da ima v življenju krompir. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Štirinožni prijatelj je njegova velika ljubezen. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Obložena miza in lačni Modrijani. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Dobro se znajde tudi v vlogi voditelja. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Zelo dobesedno je vzel navijaški vzklik, da kdor ne skače, ni Sloven'c. FOTO: osebni arhiv/Instagram