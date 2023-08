Brez nje bi na družabnih omrežjih zazevala velikanska praznina. Štajerska komičarka namreč objavlja zelo izvirne vsebine. Svoj profil večinoma namenja poslovnim priložnostim, a je pri tem iznajdljiva, inovativna in zabavna. V vseh teh letih si je ustvarila zvesto skupnost, ki ji zavzeto sledi in upošteva njene predloge, nasvete, ideje. Hkrati nam pogosto sporoča pomembne družbenokritične premisleke, da bi postali čim bolj razumevajoči in spoštljivi drug do drugega. OBJAVE: 1.496 SLEDILCI: 37.036 SLEDI: 1.430 Sončni zahod, vino in sod. Poezija se piše kar sama, pravi mojstrica besed. FOTO: ...