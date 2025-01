Zvezde instagrama: Marko Miladinović (Suzy)

Spogledljivi Ljubljančan je najboljši primer za primerjanje moškega z medvedkom. Nežnost, mehkobo, varnost in prikupnost – vse to izžareva Mile, kot ga kličejo prijatelji. Hkrati je orjaška trdnjava in puhasti oblaček, h kateremu bi se privili po malce tolažbe. Poleg tega izurjenega igralca odlikujeta odličen smisel za humor in bogato znanje o umetnosti, jugonostalgiji in estetiki.

OBJAVE: 1.315

SLEDILCI: 3.820

SLEDI: 1.397

Širša javnost ga je vzljubila kot žiranta v šovu Znan obraz ima svoj glas. FOTO: osebni arhiv/instagram

Brat Darko je vselej poln uporabnih nasvetov. FOTO: osebni arhiv/instagram

Spomin na pestro mladost FOTO: osebni arhiv/instagram

Prvič se je družabnemu omrežju predstavil maja 2012 s fotografijo grozeče nevihte. FOTO: osebni arhiv/instagram

Urejanje pričeske z njim je zelo zabavno. FOTO: osebni arhiv/instagram

Priprave na igralski podvig v filmu Šiška Delux. FOTO: osebni arhiv/instagram

Niti zima ga ne ustavi pri vzponu na vrh. FOTO: osebni arhiv/instagram

V njegov ozki prijateljski krog sodita tudi Magnifico in Saša Lošić - Loša. FOTO: osebni arhiv/instagram

Dobili smo potrditev, da je najboljši stric na svetu. FOTO: osebni arhiv/instagram