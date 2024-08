Draga Zvezdana! Pred pol leta mi je umrl mož v prometni nesreči. Utapljam se v žalosti. Bil je pijan. Ostala sem sama z odraščajočimi otroki, z napol zgrajeno hišo in dolgovi. Če sem iskrena, ga sploh nisem imela več rada. Življenje z njim je bilo eno samo trpljenje. Ni minil niti en dan, da ne bi imel štirih pirov v riti, bil je tudi grob, nasilen človek, hkrati dober delavec. Garal je od jutra do večera, pil, kolikor se je dalo, doma je samo komandiral, jedel, ležal na kavču in me sekiral. Pa sem zdržala tisto uro, preden je zasmrčal. Če se je po nesreči zvalil name, se je samo izpraznil va...