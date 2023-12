Spoštovana Zvezdana! Z možem imava tri otroke, svojo hišo, odličen standard. On ima zahtevno službo, domov prihaja samo za vikend, njegova plača je sanjska. Sama sem se kljub izobrazbi spremenila v gospodinjsko pomočnico, ki je mama njegovim otrokom in tudi odgovorna za njihovo vzgojo. Priznam, nekaj časa mi je to celo odgovarjalo, bila sem žena pomembnega tega in tega gospoda, vedno najboljše oblečena, naličena, z najboljšim avtom, nakitom. Ko sem rojevala dojenčke in skrbela zanje, je kar naenkrat začel težiti, da moramo malo bolj paziti na denar, in me kontrolirati pri izdatkih. Seveda...