Zvezdanina modrost: na svetu ni koščka sveta, kjer bi lahko nehala biti mama (Suzy)

Pozdravljena! Imam sina in hčerko, oba odrasla. Mož se je odselil pred časom, nimava stikov, ločila pa se uradno nisva. Skrbita me otroka. Hčerka je končala samo osnovno šolo, zato dela kot pomočnica v neki trgovini. Ima najeto stanovanje, in ko sem prišla na obisk, sem mislila, da me bo kap. Česa tako zanemarjenega še nisem videla! Po vsej garsonjeri ležijo njene cunje, od umazanih spodnjic naprej. Da ne govorim o umazani posodi, kozarci in krožniki so povsod, tudi v kopalnici, školjka je edina čista. Umivalnik je obložen z ostanki od zobne paste, pljunkov, v resnici niti na kavč ne moreš ...