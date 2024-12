Zvezdanina modrost: Mislim, da je tvoj zakon v resni krizi (Suzy)

Pozdravljena, Zvezdana! Sem ženska v zrelih letih, poročena 21 let. Za svoja leta sem videti zelo dobro, saj skrbim zase, telovadim. Ko sva se z možem spoznala, sva imela lep odnos, bila sem zelo srečna. Bil je pozoren, čutila sem, da me ljubi, da sem mu jaz vse. Delo sva si doma delila, o vsem sva se vedno vse pogovorila. A tempo vsakdanjega življenja je bil hud, kar neka praznina ali rutina se je prikradla. Zadnjih sedem let se je začelo vse spreminjati. Večino časa, ko je doma, preživi na telefonu, vsak vikend skrivaj pije. Če mu kaj rečem glede alkohola, mi odgovori: Kaj te muči, te tepe...