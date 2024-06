Zvezdanina modrost: Ljubezen ni dvom, ljubezen je svoboda duha (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Imam pet let starejšega fanta, stara sem 20 let. Lepo mi je z njim, a mu ne zaupam. Ves čas imam občutek, da me vara. Pravi sicer, da me ne, jaz pa se bockam z njim, ker se mi ne zdi nič slabega, da sem ljubosumna. Ker tudi jaz njega delam ljubosumnega, vse mu povem, kdo me osvaja, kaj mi je kakšen tip rekel in kako se spogledujem. On ne reagira, pravi, naj se imam lepo, ker ve, da sem njegova punca, in mi zaupa. Mislim, da je fino, če se par malo muči in krega, ker je potem seks menda boljši. Meni pravi fant, da sem 'drama queen', kar mi včasih ugaja, drugič tudi ne. V...