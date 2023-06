Zvezdanina modrost: Kaj sem zamujala! Seksava kot utrgana, čeprav jih imam čez 50 (Suzy)

Draga Zvezdana! Sem ločena mama dveh odraslih hčera. Več kot 15 let sem že sama. Obe hčeri sem 'spravila gor' kakor sem vedela in znala, ena živi še pri meni, ne razumeva se najbolje, se pa zelo trudim. Ves ta čas sem bila samska, nisem imela moškega, niti avanture. Zadnjič pa sem na neki zabavi spoznala 25 let mlajšega moškega, ki me je začel osvajati. Zdelo se mi je smešno, saj bi bil lahko moj sin. A je bil vztrajen in nekega dne sva malo preveč popila in se dala dol. Odprla so se mi nebesa. Zdaj šele vidim, kaj sem zamujala. Skupaj sva že pol leta in je sanjsko. Nimam besed, kako lepo se ...