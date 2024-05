Zvezdanina modrost: 'delo na sebi' ni samo floskula (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Prvo dekado otroštva sem živela s starši in starimi starši, potem smo se selili v novo hišo, kjer je bilo dosti denarja, nikoli pa časa zame in za starševsko ljubezen. Že pri dvajsetih sem se poročila in imela otroka. Zakon je razpadel po dveh letih. Kmalu nato sem spoznala fanta, ki je poslovno sodeloval z mojimi starši in jim je bil všeč. Pa sem se spet poročila, imela še enega otroka. Zakon je po desetih letih razpadel. Mož je zapravljal več, kot smo lahko zaslužili, povrhu si je našel novo žensko. Takrat sem bila v res hudi stiski. Brez službe, prihrankov, z dvema otr...