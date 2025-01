Zupani v polni dvorani proslavili jubilej (Suzy)

To je bil še en čudovit večer, poln odlične glasbe, smeha in hvaležnosti. Za ogrevanje obiskovalcev v dvorani, v kateri je bilo veliko ljubiteljev ansambla Zupan, ki so prišli na Vransko iz Avstrije, Nemčije in Italije, kjer že desetletja navdušujejo, je najprej poskrbel Pihalni orkester pod vodstvom Mitje Mastnaka, ki je izvedel nekaj čudovitih Avsenikovih melodij, za tem so na oder prišli slavljenci – ansambel Zupan.

Jernej Zupan, sin Roberta in Sonje, je prav tako zaigral na harmoniko. FOTO: osebni arhiv

Izjemni klarinetisti Dejan Korenak, Mitja Skočaj in David Benko FOTO: osebni arhiv

Ti so nadaljevali preigravanje tako Avsenikovih melodij kot lastnih avtorskih skladb, ob katerih so številni vstali in tako izrazili posebno spoštovanje tako do članov ansambla kot glasbe, s katero so se mnogim usidrali v srce. Ob vodji in harmonikarju ansambla Robertu Zupanu so člani ansambla pevca Rudi Miložič in Doris Lukman, trobentar Slavko Lašič, klarinetist Janez Benko, kitarist Luka Polenšek in baritonist ter basist Robert Marzel. Gostje so bili Slovenski oktet, Erosi, Skupina MJAV, Godalni kvartet C'est La Vie, sin Roberta in Sonje Zupan – Jernej ter Matej Mastnak, nekdanji član ansambla Zupan.

Godalni kvartet C'est La Vie FOTO: osebni arhiv

Zapeli so Erosi. FOTO: osebni arhiv

Za smeh je skrbel gasilec Sašo, voditeljske niti večera je imela v rokah Janja Ulaga, medtem ko so se pred odrom urno vrteli člani folklorne skupine Vransko. »Nisem si predstavljal, da se bo dvorana napolnila do zadnjega kotička. Vzdušje je bilo izjemno in hvaležen sem vsem, ki so pripomogli k popolnemu jubilejnemu večeru, ki nam je dal zagon za naprej,« je misli po koncertu sklenil Robert.

Matej Mastnak, nekdanji član ansambla, je zapel in vodil pihalni orkester. FOTO: osebni arhiv