Zoran Predin z ženo osvaja daljne kraje (Suzy)

Priljubljeni kantavtor in pisatelj Zoran Predin jo je z ženo Barbaro Lapajne Predin mahnil v Mehiko. Tam sta jo v glavnem mestu, ki stoji na 2240 metrih nadmorske višine, mahnila prek umetniške četrti Coyaquacan, mimo najstarejše mestne kavarne El Jarocho, v hišo Fride Kahlo, kjer sta se naužila lepote doma velike umetnice.

»Potem pa na jug v Xochimilco, jezero, polno malih otočkov, ki jim pravijo Polja cvetja. Na splavu sva poskusila riž s čili čokolado in presunljivo pijačo michelada (pivo, paradižnikova in worchesterska omaka, čili itd. – bravo, Barbara), ki so jo dodatno začinili še mariachi muzikanti!« je poročal o izkustev in dogodivščin polnem začetku obiska.

Tudi zanimivih pijač ne manjka! FOTO: osebni arhiv/facebook

Par, ki od nekdaj finance najraje vlaga v potovanja, je po covidnem zaprtju in zmanjšanju naposled le spet prišel na svoj račun. »Vedno sva vlagala v potovanja in izkušnje. Hranila sva radovednost in notranje svetove, to je najin kapital,« sta nam povedala v intervjuju. Očitno sta spet začela vlagati.