Znani v zvezdah: trdo delo, pomladi nove priložnosti (Suzy)

Lorella Flego je rojena z ascendentom v škorpijonu, kar ji dodaja intenzivnost, odločnost, osredotočenost, globoka čustva sicer mehki, nežni, družinsko usmerjeni rakici. Njen tradicionalni vladar je Mars, ki je kraljevsko položen v kreativnega, samozavestnega leva, tako dobro ve, kaj hoče, in se je pripravljena boriti za to. Moderni vladar horoskopa je Pluton, ki je na vrhu težavnega T-kvadrata v hiši kariere, tako je to področje, kjer jo čaka največ ovir, stresa, skrbi. Večkrat je lahko prisiljena popolnoma spremeniti karierno smer, težave so lahko vezane tudi na finančno nedisciplino delodajalcev.

Rojstna karta Lorelle Flego

Vsekakor jo vodijo čustva, saj je v 1. hiši Neptun, planet intuicije, sočutja, lepote, umetnosti in estetike. Luna je sicer v resnem, realnem, organiziranem, ambicioznem kozorogu, ki jo prizemljuje, žal pa lahko prinaša tudi tesnobo in črnogledost, saj je v opoziciji z Merkurjem, Saturnom in Soncem, kot rečeno, vezani predvsem na področje služenja denarja in skupne finance. Ljudje z Luno v 2. hiši se namreč počutijo varno, šele ko imajo stalne prihodke in nekaj na strani za hude čase, pri njej to potrebo spremljajo pogoste turbulence, ki rušijo harmonijo.

Kljub temu je videti možnost, da si lahko uredi sanjski, pravljični dom, saj je dobrotnik Jupiter na vrhu hiše doma, tudi starši so ji dali dobro popotnico. Kot mama je zelo aktivna in ima ogromno energije. Tako odnosom s sodelavci kot partnerski hiši vlada Venera. Kaže, da potrebuje stabilno delovno in domače okolje, v katerem se kljub trdnim temeljem in utirjenosti v rutino nenehno kaj zanimivega dogaja. Astrološko povedano, sta vrhova omenjenih hiš v biku, Venera je v dvojčkih.

Partner mora znati ceniti življenjske užitke in luksuz, da se skupaj razvajata. Lahko veliko zasluži in ima izostren finančni čut. Po drugi strani je pomembno, da ji ni z njim nikoli dolgčas, da jo zabava, se veliko pogovarjata in sta lahko včasih celo malce otročja. Čeprav ima močno poudarjeno poslovno žilico in je lahko tudi zelo resen, mora imeti tako kot ona močno željo po družinskem življenju. Ker je v 7. hiši vrinjeno znamenje, je možnih več resnih zvez oz. zakonov.

Nedavni skok v zakonski stan kaže kar nekaj aspektov. Pr. Sonce bo zamenjalo znamenje, to je leto, ko običajno tudi na partnerskem področju pride do velike spremembe. Pr. Luna je že pol leta v strastnem, intenzivnem, odločnem škorpijonu, pred tem je bila v tehtnici, ki je poudarila romantiko in poglobila odnos. Tr. Jupiter je v partnerski hiši in prinaša zadovoljstvo, napredek, tr. Uran na njenem vrhu kaže spremembo. Ker se pr. Luna pomika v 12. hišo, prihaja sicer čas, ko se bo za leto in pol umaknila v zasebnost, hkrati se bo veliko dogajalo tako doma kot v karieri, težko bo usklajevala obe področji. Pomembno je, da preudarno razpolaga z energijo, saj se lahko zaradi večjih obveznosti hitro izčrpa. Spet bo zažarela pomladi, ko pr. Luna in Jupiter odpirata vrata obilju, uspehu, sreči in novim priložnostim.