Ana Klašnja od krize do sreče v ljubezni (Suzy)

Ana Klašnja je po ascendentu občutljiva, ranljiva, čustvena, romantična rakica, ki postavlja družino in zasebnost na prvo mesto. Razpoloženje ji lahko pogosto niha, zna pa tudi kuhati mulo in se zamerljivo skriti pod svoj rakovski oklep. Njena vladarica Luna je v dvanajsti hiši, v dvojčkih, kar ji prinaša mladosten videz, živahnost, gibčnost, komunikativnost in iznajdljivost.

A zabavni in družabni del njenega značaja pride do izraza, šele ko je obdana z ljudmi, ki jih pozna, jim zaupa, se ob njih sprosti. Prav tako jo naredi prikupno, simpatično in gracilno Venera v prvi hiši, ki ji poleg tega prinaša še umetniško žilico ter hrepenenje po družinskem življenju in partnerstvu s sorodno dušo.

Stelij planetov je v devici, nanizani so v četrti hiši doma – Sonce, Merkur, Jupiter in Saturn. Navajena je trdo in pridno delati za svoj uspeh, biti disciplinirana, vztrajna, se odrekati, premagovati omejitve, kar včasih čustveno ni najlažje zanjo in blokira energijo njenega živahnega, razposajenega duha.

Rojstna karta Ane Klašnja

Strastno in predano se loteva tako umetniških projektov kot ljubezenskih zvez. Čeprav hrepeni po romantiki, pravljičnih čustvih, zvestobi, dušni zavezanosti, se morajo v razmerju kresati tudi iskrice strasti. Partner je nakazan kot mladosten, zgovoren, zabaven, komunikativen človek, a je po drugi strani tudi zrel, moder, odgovoren, stara duša. Ima poslovni čut, hkrati zna prav tako kot ona zavihati rokave in poprijeti za delo.

Trenutno ni v najlažjem obdobju. Saturn, planet karme, ovir, minevanja in izgub se marca s kvadratom dotika njene Lune. Ker je na vrhu hiše kariere, se lahko spremenijo poslovne okoliščine. Kariera bo napornejša in zahtevala več truda, na udaru bosta tako psiha kot telo, tako mora dobro paziti na sklepe, kosti, se izogibati preobremenjenosti in črnim mislim.

Lahko jo bo skrbelo za starše, razpeta bo med službene in družinske obveznosti, morda se pojavijo težave s prenovo, finančnim vlaganjem. V nakup nepremičnine naj gre, samo če bo res prisiljena. Čez dve leti bodo mnogo boljši aspekti za to. Najhuje bo marca, aprila in septembra, zato naj si po naporni pomladi privošči počitnice, s katerimi si bo napolnila baterije.

Pr. Luna v kozorogu sicer širše gledano po zelo srečnih dveh letih in pol, ko je bila še v strelcu, usmerja njeno pozornost drugam. Do jeseni je še v hiši zdravja, projektov, vsakdanjega dela, navad, sodelavcev in od nje zahteva, naj uredi zadeve, ki jih je doslej odrivala na stran. Novembra nato vstopi v sedmo hišo in bolj se bo posvetila partnerstvu. Aspekti za ljubezen se sicer nizajo vse leto in so ugodni, le aprila je lahko malce razočarana, če pričakuje preveč. Od maja do septembra bo uspešna in zadovoljna, jeseni pa jo čaka velik nov začetek in premik na vseh področjih, tudi v odnosu.

Pomladi naj torej stisne zobe, skrbneje poskrbi zase, za svoje telo, več počiva in se prebije skozi s Saturnom povezano krizo. Če ne prej, se ji bodo v zadnji tretjini leta spet odprla vsa vrata.