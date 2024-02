Znani v zvezdah: Ne bo odnehal (Suzy)

Benjamin Netanyahu je po ascendentu razgledan, optimističen strelec. Na njem je Venera, ki jo sicer povezujemo s simpatičnostjo, a ker je v kvadratu s Saturnom, deluje strogo, hladno, zahtevno, trdo, nepopustljivo. Zelo je neprilagodljiv in se trdno oklepa svojih prepričanj. Luna in Sonce sta sicer v tehtnici, ki jo povezujemo s sodelovanjem in prilagajanjem, a je v steliju z Neptunom in Merkurjem, vsi skupaj so na vrhu aspektne strukture zmaj, ki lahko kaže velik razvoj, če je energija uporabljena pravilno. Na dnu je severni karmični vozel, ki da vedeti, da ima pomembno vlogo v domovini.

Če bi znal uporabiti energijo tehtnice in Neptuna za sklepanje kompromisov, sodelovanje in sočutje, bi dosegel velik duhovni premik. Žal pa ima omenjeni stelij tudi slabo plat, ki se veliko bolj jasno kaže. Lahko je sicer karizmatičen, a preobčutljiv in tako močno zaverovan v svojo vizijo, da ne loči resnice od svojega mnenja. Deluje netransparentno, lahko zavaja, fanatično verjame svojim z religioznimi čustvi podprtim idejam, idealizira svoj narod in domovino.

Rojstna karta Benjamina Netanyahuja

S kvadrati Lune in Sonca ima občutek večvrednosti, velik ego, pretirava. Jupiter v 2. hiši mu prinaša dober zaslužek in odlično mnenje o sebi. Merkur, planet komunikacije in vladar 3. hiše, je v kvadratu z Uranom in konjunkciji z Neptunom. Njegov um je hiter in bister, a zna biti impulziven, eksploziven, vzkipljiv, nepredvidljiv, živčen, podirati mostove za seboj, neiskren, zaslepljen s svojo resnico. Vse to se najbolj kaže pri komunikaciji in pogajanjih z drugimi državami, saj je Merkur vladar 7. hiše, Uran pa 3.

Skrb vzbujajoča je širša konjunkcija Marsa in Plutona v levu, kombinacija za nasilje, veliko (vojaško) moč, jezo, borbenost, uničevalnost … Pluton je vladar 12. hiše, tako je zelo nevarno, ko pride na plan njegov potlačeni bes.

Trenutno se z vseh plati preigrava tematika, povezana z domovino, razburkanimi čustvi, svetim prepričanjem v svoj prav in njegovo 'mesijansko vlogo'. Pr. Luna je v 7. hiši v raku, ki ga povezujemo s čustveno preobčutljivostjo, domom, narodom. Marca pride na Uran, kar lahko prinese nepričakovano eksplozivno odločitev. Po dispozitorju je v konjunkciji z Neptunom, tako bosta vztrajala občutek žrtve in slepo sledenje svojim prepričanjem. Tr. Pluton na pr. Merkurju kaže veliko moč v odnosu do drugih držav in na voditeljskem stolčku.

Karte se dotaknejo vsi štirje letošnji mrki, in sicer vrha hiše domovine, Merkurja in Lune. Zgodba, ki smo ji priča, se bo nadaljevala, ne bo odnehal, saj je tako prepričan, da ima prav. Če bo prišlo do pogajanj, obljube ne bodo iskrene ali jih ne bodo upoštevali. Lahko bodo postavljali nedosegljive, utopične zahteve. Edini aspekt, ki mu lahko malce zategne ročno zavoro z vidika zahtev mednarodne skupnosti ali zdravstvenih težav, je kvadrat tr. Saturna na ascendent konec marca, oktobra in decembra, a najverjetneje ga tudi to ne bo ustavilo. Mateja Blažič Zemljič