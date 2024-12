Miki Vlahovič ima ascendent na zadnji stopinji bika, tako je po eni strani bikovsko vztrajen, trmast, odločen in rad uživa v življenju, po drugi ga barva tudi energija dvojčkov, in sicer s prilagodljivostjo, komunikativnostjo, radovednostjo, živahnostjo … Vladarja obeh znamenj, Venera in Merkur, sta v ribah, v konjunkciji, kar kaže velik ustvarjalni potencial, navdih, umetniško žilico. Zelo senzibilen, čustven in intuitiven je, da sta planeta v 11. hiši, nakazuje, da se je v življenju nenehno vključeval v različne glasbene skupine, ima širok krog znancev, prijateljev, oboževalcev. Luna in vrh ...