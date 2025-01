Lucija Vrankar je rojena z ascendentom v nežnem, čustvenem, občutljivem raku, usmerjenem na družino in tesen prijateljski krog, saj potrebuje občutek varnosti. Sonce in Merkur v 1. hiši ji dajeta močno voljo, sposobnost komunikacije, jasno zavedanje svoje poti. Luna, njena vladarica, je v odločnem, močnem, neposrednem ovnu, v hiši kariere, ki ji je zelo pomembna in v kateri si pionirsko in drzno utira pot. Njena ujetost v težavni T-kvadrat sicer kaže, da je lahko zaletava, prehitra, impulzivna, ne premisli dobro svojih odločitev, tudi besede ji hitro same od sebe zdrsnejo z jezika. Naučiti se ...