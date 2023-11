Robert Golob je po ascendentu ambiciozen, vztrajen, odločen kozorog, ki se ne preda zlahka. Sonce in Merkur v 1. hiši prinašata samozavest in osredotočenost nase, podpira ga tudi Venera. Vsi skupaj so v vodnarju, kar lahko povežemo z naprednimi, včasih nenavadnimi idejami in željo po modernizaciji, spreminjanju sveta. Ker je Sonce vladar vrinjene 7. hiše, ki kaže drugo zvezo, partnerica močno kroji njegovo mnenje in življenje, delita si strast do tehnologije, znanosti, ekologije, družbenega aktivizma, tako ne moremo računati, da 'ju ne bomo dobili v paketu'. Rojstna karta Roberta GolobaPrvi ...