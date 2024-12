Znani v zvezdah: Ani Frece (Suzy)

Ani Frece je rojena z ascendentom v občutljivem, nežnem, čustvenem raku. Družina in materinstvo sta ji pomembna, prav tako varen dom, v katerem je obdana z ljudmi, ki jim zaupa. Luna, njena vladarica, je položena v ribi, senzibilno, intuitivno, ustvarjalno znamenje, ki ji daje karizmo in navdih. Paziti mora le, da je ne odnaša preveliko sočutje, sveta ne gleda le skozi rožnata očala in poskuša biti čim bolj realna. Pet planetov je v odprtem, optimističnem, dobrovoljnem, raziskovalnem strelcu, kar ji daje širino, željo po odkrivanju novih kultur. Sonce je v 6. hiši, ob njem je prijazno postavl...