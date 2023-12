Znani Slovenci povedali, kaj so pripravljeni storiti za svojo drago, ko zboli (Suzy)

Skoraj ni ženske, ki prijateljicam ne bi potožila, kakšno dramo doma povzroča njen moški, ko njegovo zdravje načne že najlažji prehlad. Kaj pa se zgodi, ko se situacija obrne in zboli ženska, ki že pregovorno podpira tri od štirih stebrov doma? Nekateri znani Slovenci so nam zaupali, kaj vse so v tem primeru pripravljeni storiti za svoje najdražje in kako jim doma uspe brez marljivih ženskih rok vzdrževati normalno stanje.

24 ur jo pusti pri miru

»Moški ne tarnamo, ampak vidimo svetlobo. Oči pečejo, čeprav vročina ni visoka. Pri meni je kriza, že ko termometer pokaže 36,9 stopinje Celzija,« se na svoj račun pošali energični Blaž Babič in navihano doda, da se njegova žena Mojca na vse pretege trudi, da ne bi zbolela.

Blaž Babič in žena Mojca

»Če se to zgodi, ji skuham kakšen čaj, hčerki Lano in Niko razvozim po treningih, drugače jo tistih 24 ur, kolikor ženske za razliko od nas, moških, po navadi potrebujete, da se postavite na noge, pustim pri miru, medtem se kup perila pridno nabira … Vem, da bo hitro ozdravela, pa saj tudi sama vedno pravi, da mora čim prej vstati iz postelje, sicer bo še bolj zbolela,« se zasmeji in doda, da se mu je vedno zdelo zanimivo, da ženske v času bolezni ne čutijo potrebe po posteljnih radostih.

»Tukaj se vidi razlika v razmišljanju. Moški namreč vedno iščemo pravi trenutek, ta pa je po navadi primeren tudi, kadar imate ve sesalec v rokah,« se še namuzne.

Razvaja jo z domačim čajem

Radijec in glasbenik Tim Kores - Kori brez zadrege prizna, da je, kadar zboli ženska, povsem drugače, kot ko nemočen obleži moški. »Kadar termometer pri meni pokaže 37,1 stopinje Celzija, sem napol mrtev, medtem ko moja draga z 39,8 stopinje pere perilo, kuha in seka drva! No, malce pretiravam, a mene 'položi' že nizka vročina, moja Julija pa je očitno malce hudičeva, zato z lahkoto prenaša visoko temperaturo,« v smehu pove in doda, da njegova najdražja vedno brez pomislekov poskrbi zanj.

Tim Kores - Kori in njegova Julija

»Vsaka pohvala je premalo, v njenih rokah sem res varen. Kadar zboli moja Julija, znam tudi jaz zavihati rokave. Crkljam jo z domačim makedonskim planinskim čajem, peljem pse na sprehod in ji v takšnih trenutkih skuham na hektolitre piščančje obare, ki jo obožuje,« še pove Kori.

Tudi govejo juho ji skuha

»Pri nas doma sem večkrat jaz tisti, ki potrebuje čaj z limono in vitamine, a ko je obratno in zboli moja draga, seveda poskrbim, da dobi vse, kar potrebuje in si želi, naj bo to hiter skok v lekarno po nujne stvari, po limone v trgovino, mogoče grisine, če jo pestijo trebušne težave, tudi govejo juho znam skuhati, če je treba. Predvsem pa tedaj stoodstotno prevzamem skrb za otroka, ki seveda ne razume povsem, zakaj v takšnih trenutkih mamici ne sme 'skakati po glavi',« prizna radijski in televizijski voditelj Klemen Bučan in doda, da tudi mamice v takšnih situacijah nujno potrebujejo čas za počitek.

Večkrat je on tisti, ki potrebuje vitamine in čaj z limono.

»Po navadi je zdrava že v 24 urah,« se še namuzne.

Naučila se je umirjati

Aljoša Bagola pravi, da so ženske in moški v veliko pogledih kot dan in noč. »Ko zboli ženska, je še dalje žena, gospodinja in mama, ko zboli moški, je samo drama. A mogoče tu moški le nismo tako slab zgled, kot se zdi na prvi pogled, saj mislim, da kdaj stisniti zobe ne škodi, a ko zbolimo, moramo prisluhniti telesu in se ustaviti,« pravi predavatelj, avtor in kreativni direktor, ki je po izkušnji z izgorelostjo moral storiti prav to.

Aljoša Bagola in njegova Iva

»Vesel sem, da se je tudi Iva v tem procesu naučila umirjati, se pripraviti k ponovnemu premisleku o tem, ali je res pametno iti na oder z vročino. Zdi se mi, da nama je skupaj uspelo, da je najino razmerje uravnoteženo in vzajemno ljubeče. Nočem biti moški, ki se zvrne na kavč, odpre pivo in vpraša, kaj bo za kosilo. Želim si, da ženske vsaj za hip opustijo to zahtevano identiteto reševalk, skrbnic in požrtvovalnih svetnic. Čas je, da se moški kdaj znajdemo tudi sami,« meni.

»Želim si, da ženske vsaj za hip opustijo to zahtevano identiteto reševalk, skrbnic in požrtvovalnih svetnic. Čas je, da se moški kdaj znajdemo tudi sami.«

Nekaj dni je zdržal

Jernej Kuntner se strinja, da znajo ženske, kadar boli, stisniti zobe in težko popustijo pritiskom, a včasih si je treba priznati, da je počitek nujno potreben.

Jernej Kuntner z ženo Moniko

»Nedavno sem sam izkusil, kako je, če ženska obleži. Mojo ženo Moniko je namreč napadla viroza. Pa sem se kar hitro znašel. Čaj že znam skuhati, ga ohladiti in z medom posladiti, v kuhinji tudi nisem neokreten, pa sem šel v akcijo. Nekaj dni sem kar držal tri stebre v hiši. In zdržal! Potem sem bil kar utrujen, značilno moško, zdravje pa se je ženi tudi na srečo vrnilo in vse se je spet postavilo na svoje mesto,« nam je svojo izkušnjo zaupal igralec.

Poznajo ga vse trgovke

Radijski voditelj Miha Deželak nam je zaupal, da je nedavno zbolel in se po okrevanju počasi vrača v službo in studio, kjer se decembra veliko dogaja. »Moja Irena je s čaji in juhicami lepo poskrbela zame in moje dobro počutje,« je svojo najdražjo pohvalil Miha in dodal, da je tudi on poskrbel za ženo, ko je bila zaradi bolezni doma.

Miha Deželak z ženo Ireno

»Zaradi dolgotrajnega covida in nato še zaradi borelioze je bila žal precej časa na bolniški. Zato smo hočeš nočeš morali vsi člani skrbeti zanjo in za dom. Jaz sem bil zadolžen za nabavo in sem se tako pogosto zadrževal v trgovinah, da so me poznale vse trgovke,« se zasmeji in hvaležno doda, da je Irena zdaj povsem zdrava. »Naj tako ostane tudi v letu 2024 in naprej,« še pove.

Skuha ji, kar si zaželi

Miran Rudan brez zadržkov prizna, da je v njegovi družini že v osnovi vse malce postavljeno na glavo.

»Moja Anita kuha odlične juhe in peče izvrstne sladice, hkrati je tehnični tip in naredi v hiši bolj 'moška' opravila, medtem ko sam zelo rad kuham in pečem. Tudi za druge stvari mi ni težko poskrbeti. Kadar pa moja najdražja zboli, ji z veseljem skuham čaj in vse mogoče pripravke, ki nam jih pripravlja ona, kadar fantje zbolimo. Skuham ji, karkoli si zaželi, ji prinesem iz trgovine, kar mi naroči, operem perilo ... Midva drug drugega ves čas dopolnjujeva, in kadar nekdo zboli, ne prihaja do težav. Takrat se le še bolj trudiva, da bi si pomagala,« je iskren pevec.