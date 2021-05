Znani na počitnicah: za prvi maj so šli v raj

Vloger Bit Sever

Katarina Benček pogosto potuje po svetu, tokrat pa je s fantom Markom odletela na Maldive.

Zadnje leto sta imela akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič manj nastopov, kot sta jih sicer vajena.

Anej Piletič, mlajši brat iz dua BQL, se je z zaročenko Izo odpravil v Dubaj.

Ljubitelji in ljubiteljice potovanj so zadnje leto hrepeneli po tujih krajih, rajskih plažah, velikih mestih in oddihu daleč stran od ponorelega sveta. Nekateri znani Slovenci in Slovenke so se kljub trenutni situaciji opogumili, spakirali kovčke in se podali v kraje, kjer so se sprostili in si nabrali novih moči, nam pa je zgolj ob pogledu na njihove posnetke vzelo sapo.Vlogerse izjemno dobro znajde s kamerami in fotoaparati. Obožuje potovanja, velika strast do tujih krajev pa ga je tokrat popeljala v Mehiko, od koder je oboževalcem sporočil, da v trgovinah maske niso obvezne, si morajo pa kupci na vhodu izmeriti telesno temperaturo.Podjetnicase je na rajske Maldive odpravila z družino, počitnice pa je načrtoval njen mož. Na pot so se podali z Dunaja in odleteli v glavno mesto Male, v resort LTI Maafushivaru pa so se nato podali s hidroplanom, kar jeopisal kot filmsko doživetje. Najeli so vilo na obali otočka Maafushi.pogosto potuje po svetu, tokrat pa je s fantomodletela na Maldive. Bele peščene rajske plaže in neskončna modrina morja so prevzele tudi njo, a vplivnica na Maldivih ni zgolj poležavala, temveč je imela tudi reklamna snemanja.se je z družino odpravil v Španijo, kar je razkrila njegova. Med drugim so si ogledali hišov majhni obmorski vasici Portlligat. »Po več kot letu minimalizma na vseh področjih je sprehod po hiši Salvadorja Dalija izkušnja, pri kateri se moram večkrat uščipniti, da mi je uspelo in da kaj takega, tako polnega upati si in živeti, sploh obstaja,« je opisala izkušnjo.Zadnje leto sta imela akrobatainmanj nastopov, kot sta jih sicer vajena. Zato ju je povabilo na Maldive, kamor sta odpotovala poslovno, toliko bolj razveselilo, nas pa njune fotografije s peščenih plaž.Obisk Tenerifa je vedno pravo doživetje, s čimer se strinja tudi vrhunska kuharica, ki se je na raziskovanje skrivnostnih plaž sredi Atlantika odpravila s svojo ekipo iz Hiše Franko., mlajši brat iz dua BQL, se je z zaročenkoodpravil v Dubaj, kjer sta si z velikanskim navdušenjem ogledala vse največje znamenitosti tega v zadnjih mesecih izjemno obiskanega mesta, ob tem pa sta šaljivo zapisala, da sta letos pač zamudila kres.Nekdanja misica in manekenkajo je s hčerkicoin možemspet popihala daleč čez lužo, in sicer se mudijo v vroči Mehiki, kjer se predajajo sončnim žarkom in poležavajo na rajskih plažah v Cancunu.