Sivi lasje so nekaj neizbežnega, in medtem ko jih moški šarmantno sprejemajo kot nekaj samoumevnega, so številnim ženskam od nekdaj predstavljali pravo nočno moro. Zadnja leta pa je pozitivno razmišljanje in sprejemanje sivolase prihodnosti zaradi čedalje večje potrebe po vračanju k naravi sprostilo mnoge pripadnice nežnejšega spola. Tako so sivi lasje, ki so nekoč veljali za nekaj sramotnega, postali pravi trend! Tudi nekatere znane Slovenke so nehale sive lase povezovati z leti in se jih odločile pokazati v vsej njihovi lepoti. Igralka in članica Mestnega gledališča ljubljanskega Nataša T...