Zmagovalec talentov se po izdaji prve pesmi počuti kot pravi pevec (Suzy)

Petindvajsetletni Dolenjec Domen Kljun je pred tremi meseci pometel s konkurenco in zmagal v oddaji Slovenija ima talent, s čimer so se mu izpolnile največje sanje. Vse od takrat neutrudno ustvarja, v teh dneh je luč sveta ugledala njegova prva skladba Le s teboj, čutna balada, ki popolno oriše njegovo ljubezensko zgodbo z ženo Nino, njegovo največjo podpornico.

Pevec pravi, da so občutki ob izdaji prve skladbe skoraj takšni kot ob zmagi, všeč pa mu je, da so videospot posneli na Pustem hribu, kjer ima njegova družina kmetijo s konji, na kateri živita z Nino, ki se prav tako pojavi v videsopotu. »Zdaj se počutim kot pravi pevec. Če želiš ustvarjati glasbo, moraš imeti eno svojo pesem,« pravi. Pred poletjem bo pošteno zavihal rokave in se podal v studio, kjer bo posnel nove skladbe, ki bodo luč sveta ugledale v naslednjih mesecih.