Zmaga Nine Osenar: neuničljiva se vrača v življenje

Nina Osenar, ki je zaradi zdravstvenih težav več let živela povsem odmaknjeno očem javnosti, je spomladi z obsežnim intervjujem začela odstirati tančice skrivnosti in srhljive resnice o številnih tegobah, ki so jo pestile zadnja leta. Razkrila je tudi, da je skoraj umrla in da je kar leto in pol preživela v postelji. O vsem skupaj piše knjigo, ki bo verjetno dober opomnik marsikateri mladi mamici, da se na dolgi rok preprosto ni dobro preveč naprezati.

Zdaj pa so na plan privrele še govorice, da se vrača na televizijo in naj bi z Mariem Galuničem v soboto, 29. oktobra, vodila jubilejno 60. izvedbo Slovenske popevke. RTV Slovenija uradne potrditve do 3. oktobra sicer še ne daje, a glede na obširnost govoric smo skorajda povsem prepričani, da trenutno urejajo še zadnje formalnosti.

Nas pa predvsem veseli, da si je Nina, ki se je zaradi številnih talentov in izjemne energije zdela neuničljiva, dovolj opomogla, da se vrne nazaj v življenje, ki jo je tako veselilo, in k televizijskemu delu, v katerem je blestela s svojo sproščenostjo. Srečno, Nina!