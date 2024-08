Velja za enega bolj neposrednih in uspešnih slovenskih raperjev. Pravijo mu tudi Princ Fužinc, saj prihaja z ljubljanskega blokovskega naselja, kjer je spoznal ulično kulturo pripovedovanja zgodb ob spremljavi ritmične podlage. Svoj slogan je ubesedil v eni od uspešnic, ki pravi 'svet je lep', in s prizadevanjem za pravično družbo se aktivno vključuje v sooblikovanje družbenokritičnih problemov. Takšna so tudi družabna omrežja tega ustvarjalca z jezikom, ostrim kot britev. Nazadnje je razkril napuh in občutljive očitke na račun Challeta Salleta, 14. septembra pa nas vabi v Križanke, kjer bo po...